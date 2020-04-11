نجوم التطبيقات تسطع مع جائحة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حامدة السلمي - مكة المكرمة

متباعدون اجتماعيا، متكاتفون افتراضيا، هذا ما قدمته التطبيقات مع بداية ظهور كورونا، حيث ساعدت على العمل من المنزل أثناء انتشار الفيروس، وقللت من الاختلاط في الدوائر الحكومية وغيرها، وسهلت عددا من الإجراءات للمواطنين، وكثير من هذه التطبيقات مقدمة من جهات مختصة:

01 تطبيقات طبية

تطبيق (صحة)

مقدم من وزارة الصحة

توفير خدمة الاستشارات الطبية الكترونيا، ويتيح لمستخدميه الحصول على الاستشارات الطبية من أطباء معتمدين من وزارة الصحة في التخصصات الطبية كافة.

تطبيق (نبض)

مقدم من وزارة الصحة

متابعة أهم وأكثر الأخبار تداولا، ‏ويتابع إحصاءات «كورونا» في العالم مع ‏تحديث مباشر لها، ‏ويقدم كل يوم معلومة طبية موثوقة وذات مصداقية.

تطبيق (إسعفني)

مقدم من الهلال الأحمر السعودي

يوفر تصاريح نقل خلال فترة حظر التجول ويساعد على عمل الإسعافات الأولية أيضا، ويدل على أقرب مستشفى/ صيدلية.

‏ تطبيق (طمني)

مقدم من الهيئة العامة للغذاء والدواء

العمل على إتاحة بيانات أماكن توفر الكمامات والمعقمات من خلال أكثر من 1000 صيدلية حول المملكة، ويقدم دليلا يشمل الصيدليات المرجعية وقائمة بالأدوية المتوفرة بها.

تطبيق (موعد)

مقدم من وزارة الصحة

حجز موعد بأقرب مركز صحي، والتقييم الذاتي لأعراض كورونا.

تطبيق (وتين)

مقدم من وزارة الصحة

تقليص فجوة التواصل بين المتبرعين وبنوك الدم حتى تصبح عملية التبرع بالدم أسهل.

02 تطبيقات تعليمية

تطبيق (بلاك بورد) Blackboard

مقدم من الجامعات الحكومية

يوفر طريقة سهلة للتفاعل مع المقررات الدراسية والمحتوى والمدرسين والطلاب ويعرض عناصر المقرر الدراسي وأداء الواجبات والاختبارات والمشاركة في المناقشات.

تطبيق (زوم) ZOOM

تم اعتماده من الجهات التعليمية والجامعات

مختص بمكالمات الفيديو، ويحوي نحو 100 متصل، ويساعد على إنشاء لقاءات عمل جماعية، كما يمكن أن يتشارك المتصلون صورة الشاشة الخاصة بهم في أي وقت.

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تطبيق (دروب)

مقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»

يحتوي على عدد من البرامج التدريبية الالكترونية والمسارات التدريبية المجانية لموضوعات تدريبية متنوعة تلبي الاحتياجات الوظيفية، ويمكن الوصول لها في أي وقت ومن كل مكان.

تطبيق (أبجد)

‏ مقدم من جهات ثقافية

مكتبة الكترونية ضخمة فيها نحو 600 كتاب متاح بشكل مجاني، ‏وتوجد نبذة لكل كتاب وآراء القراء عنه، وإمكانية إضافة مراجعة واقتباسات للكتاب.

03 تطبيقات أمنية

تطبيق (كلنا أمن)

مقدم من وزارة الداخلية

يمكن لمستخدميه تقديم جميع أنواع البلاغات الأمنية مباشرة وبكل سهولة بواسطة صورة أو فيديو أو تسجيل صوتي أو مشاركة الموقع.

تطبيق (أبشر)

مقدم من وزارة الداخلية

يتيح للمواطنين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ويربط بين جميع القطاعات الحكومية الكترونيا، ويقدم الخدمات مجانا.

تطبيق (أجير)

تطبيق واعد وتحت الإنشاء

توفير حلول العمل الموقت وتيسير الحصول على الأيدي العاملة. تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تطبيق (تجول)

تطبيق واعد وتحت الإنشاء

منح أذونات التجول خلال فترة منع التجول لمنسوبي القطاع الخاص.

04 تطبيقات خدمية

تطبيق (كريم ناو)

متخصص بتقديم خدمات التوصيل من خلال الموقع الالكتروني وتطبيق الهاتف خلال أوقات منع التجول.

تطبيق (مرسول)

يقدم توصيل الطلبات والطرود من أي مكان في فترة حظر التجول، ويمكن للعميل تقييم خدمة المندوب من خلال التطبيق.

تطبيق (تويو)

منصة رقمية تتيح للعملاء حجز سيارات لتوصيل الطلبات من المطاعم والمحلات التجارية وغيرها خلال أوقات منع التجول.

تطبيق(شقردي )

منصة تربط بين مقدمي الخدمات «المناديب »، وهم أشخاص يقومون بخدمات التوصيل والشراء من المتاجر بالنيابة عن العملاء، وبين العميل من جهة أخرى.