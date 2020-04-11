"السعودية للكهرباء": الإجراءات الاحترازية للسلامة تحمي منازلكم من الحوادث الكهربائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_

دعت الشركة السعودية للكهرباء، المشتركين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير سلامتهم من الحوادث الكهربائية في منازلهم. ونبهت إلى الحرص على عدم الاستخدام الخاطئ للأجهزة الكهربائية، وإلى التأكد بين حين والآخر من أن الأسلاك والتمديدات في المنزل في حالة جيدة، وعدم ثنيها بقوة، والتأكد أيضاً من فصل التيار عن الأسلاك المكشوفة، وتغطية المخارج الكهربائية للحماية. ودعت إلى الحرص على عدم سحب الفيش من المخرج الكهربائي بواسطة السلك، حتى لا يتسبب ذلك في تلفه وتحوله إلى مصدر خطر قاتل، كما نبهت إلى ضرورة استخدام أدوات ذات عزل، عند صيانة منافذ الكهرباء. وحذرت من خطورة وجود تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش، وفي الممرات والمداخل. وفي ما يتعلق بالأجهزة، دعت "السعودية للكهرباء"، إلى ترك مسافة لا تقل عن 15 سم، لمحيط الأدوات الكهربائية التي تصدر حرارة، كالأفران والثلاجات، إضافة إلى فحص شبكة الغاز والكهرباء في الأفران. كما نصحت بالتأكد من فصل الأجهزة عن المصدر الكهربائي عند الانتهاء من استخدامها. وشددت على أنه عند حدوث خلل في أي جهاز كهربائي، فإنه من الواجب فصل التيار عنه وعدم إعادته إليه إلا بعد التأكد من إصلاحه. ونبهت إلى خطورة ملامسة الأجهزة الكهربائية الموصلة بالتيار أو أي مصدر كهربائي، من قبل شخص مبتل بالماء، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعرضه للصعق الكهربائي. ونصحت الشركة الأهل، بعدم شراء ألعاب الأطفال التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات، ودعتهم إلى تعليم الأطفال على الابتعاد عن المصابيح الكهربائية وعدم لمسها، لانها تكون ساخنة حينما تكون مضاءة. الجدير بالذكر، أن "السعودية للكهرباء"، أطلقت في 2016 حساب (السلامة @SEC_SAFETY) في تويتر، وهو يعنى بتعزيز ثقافة السلامة في مختلف نواحي الحياة وخصوصاً الكهربائية، حيث صنفه متابعون بأنه من أهم الحسابات ثراء بالمعلومات، وتنوعاً في المضمون وتعدداً في التصاميم (فيديو، موشن جرافيك، إنفوجرافيك، إستبيانات..)، كما أنه يتخذ نمطاً تفاعلياً عبر المسابقات التوعوية المتنوعة والجوائز القيمة.