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هيئة الهلال الأحمر تستقبل 5 آلاف بلاغ يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ترجمت هيئة الهلال الأحمر جهودها المتكاملة على أرض الواقع بسرعة وصول فرقها الإسعافية إلى الموقع في زمن لا يتجاوز 10 دقائق منذ استقبال البلاغ عبر الهاتف.

وضاعفت الهيئة من جهودها لمواجهة كثافة البلاغات الإسعافية في ظل منع التجول الذي فرض للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث استحدثت خطوطا إضافية للطوارئ لزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال البلاغات، إلى جانب مضاعفة الكوادر البشرية في غرفة العمليات المركزية بنسبة 200% من المسعفين الذين تطوعوا للعمل خارج أوقات عملهم الرسمي.

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وأوضح نائب المدير العام لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد التويجري أنه خلال شهر مارس الماضي تجاوز عدد المكالمات التي تم استقبالها 350 ألف مكالمة، وإنشاء نحو 100 ألف بلاغ، فيما يبلغ حاليا العدد اليومي للبلاغات 5 آلاف بلاغ إسعافي .

وبين أن غرفة العمليات المركزية في الهيئة تقيس مؤشرات الأداء الرئيسة المتمثلة في سرعة الرد على المكالمة واستقبال البلاغ.

وكشف عن إنشاء عدد من المتطوعين، سواء من داخل الهيئة أو من الممارسين الصحيين، فرقا إضافية في الهيئة في العمل الإسعافي المباشر، وهم يمثلون أحد الكوادر الداعمة الرئيسة في الهيئة.