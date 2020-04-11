مبادرة للدراسات المتميزة عن كورونا بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وانطلاقا من دورها الرائد ومسؤوليتها المجتمعية، مبادرة مدير الجامعة للدراسات المتميزة الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بغية تشجيع وتحفيز الباحثين على إجراء الدراسات المتميزة للتعامل مع هذه الجائحة.

وتهدف المبادرة للتنبؤ العلمي بما يمكن حدوثه على المدى القريب والبعيد، وتحليل البيانات المتوافرة ومراجعة الأطروحات والمنشورات والمقالات العلمية لجائحة كورونا، وكذلك تطوير وسائل سريعة وفعالة لتشخيص المرض، إضافة للعمل على تطوير خيارات علاجية لمواجهة الوباء العالمي والحد من انتشاره، إلى جانب اقتراح حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية للفيروس.

وتركز المبادرة على أربعة محاور رئيسة تشمل: الطبي، المجتمعي والاقتصادي، البنية التحتية والتكنولوجية، والمحورالبيئي. وبلغ عدد المتقدمين للمشاركة فى هذه الأبحاث 200 مشارك في المحاور المختلفة، وسيجري التركيز على المقترحات التي تقدم حلولا إبداعية وتدعم المشاركة المجتمعية.