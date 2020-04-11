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96 ألف مستخدم عبر برنامج «رافد» بجامعة الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الباحة

بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج «رافد» التعليم عن بعد بجامعة الباحة 96,570 مستفيدا، حيث جرى رصد أكثر من 86,125 واجبا الكترونيا، بينما بلغ عدد الجلسات التي جرى إنشاؤها 5021 جلسة، في حين بلغت نسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 137,713، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 15380:28:45 ساعة.

وأكدت الجامعة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج «رافد» لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات، حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 318 بلاغا، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل ميسر، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.

برنامج »رافد« التعليم عن بعد:

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96,570 مستفيدا

86,125 واجبا الكترونيا

5021 جلسة

137,713 الحضور للفصول الافتراضية

15380:28:45 ساعات المحاضرات المسجلة