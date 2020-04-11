إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من استحقاقات الإسكان 3 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من تبعات الوباء العالمي (كوفيد-19)، قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الإسكان إعفاء عدد من الفئات المستفيدة من (ضمانيين وأيتام وذوي الإعاقة) الذين جرى تسليمهم وحدات من الإسكان التنموي من سداد الاستحقاقات المطلوبة منهم لمدة ثلاثة أشهر.
ويأتي هذا القرار تماشيا مع المسؤولية المجتمعية المنوطة بالوزارة تجاه هذه الفئات.
وكانت وزارة الإسكان قد سلمت خلال السنوات الماضية العديد من الأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة مفاتيح وحدات الإسكان التنموي في غالب مدن ومحافظات مناطق المملكة، وذلك بالتعاون والتكامل مع الجمعيات الأهلية.
يذكر أن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد قررت في وقت سابق إيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة لحين انتهاء أزمة كورونا، إضافة إلى عدم إسقاط مستفيدي الضمان من الشهر الحالي وإعادة مستفيدي شهر رجب بأثر رجعي.
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