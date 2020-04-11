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وسم على شبكات التواصل لإبراز وعي مجتمع نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران

أطلق أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز أمس وسم «نجران مجتمع واعي»، على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لإبراز ما يتسم به مجتمع المنطقة من الوعي في الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وإيذانا بإطلاق الوسم، كتب أمير المنطقة عبر حساب إمارة المنطقة الرسمي «بسم الله.. وعلى بركة الله.. نطلق وسم #نجران_مجتمع_واعي لإبداء تفاعلكم وإبراز رقيكم ووعيكم في التعامل مع فيروس كورونا الجديد.. أخوكم جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد».