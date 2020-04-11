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وسم على شبكات التواصل لإبراز وعي مجتمع نجران

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وسم على شبكات التواصل لإبراز وعي مجتمع نجران
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران

أطلق أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز أمس وسم «نجران مجتمع واعي»، على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لإبراز ما يتسم به مجتمع المنطقة من الوعي في الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية ضد فيروس الجديد (كوفيد 19).

وإيذانا بإطلاق الوسم، كتب أمير المنطقة عبر حساب إمارة المنطقة الرسمي «بسم الله.. وعلى بركة الله.. نطلق وسم #نجران_مجتمع_واعي لإبداء تفاعلكم وإبراز رقيكم ووعيكم في التعامل مع فيروس كورونا الجديد.. أخوكم جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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