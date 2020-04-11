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تفكيك عصابة سرقت معدات كهربائية بـ1.8 مليون ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض فككت الجهات الأمنية في منطقة الرياض تشكيلا عصابيا مكونا من 8 مقيمين من الجنسية الهندية، امتهنوا سرقة المعدات والقواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع وكبائن التمديدات التابعة لشركة الكهرباء. وأقر التشكيل بارتكاب 124 جريمة سرقة في 26 حيا وموقعا في مدينة الرياض، بما قيمته مليون و850 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم وتمت إحالتهم للنيابة العامة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم شاكر التويجري، في بيان أمس أن الجهات الأمنية قبضت على أفراد التشكيل العصابي، الذين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، حيث امتهنوا سرقة المعدات والقواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع وكبائن التمديدات.



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