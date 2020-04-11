80 ألف منشط وقائي في حملة «وليسعك بيتك» بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جيزان
نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان 80 ألف منشط وقائي وتوعوي من خلال حملة «وليسعك بيتك»، التي نفذت بمتابعة من الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن السند، لتوعية المجتمع من خطر فيروس كورونا.
وأوضح مدير الفرع بالمنطقة سليمان المالكي أن تلك المناشط والفعاليات التوعوية التي نفذها الفرع شملت 70 ألف محتوى وقائي، إلى جانب 1000 رسالة توعوية عبر الشاشات الالكترونية، واللوحات الإعلانية في محافظات المنطقة، فضلا عن تسيير 280 دورية ميدانية لتنبيه الناس بعدم التجول والالتزام بالتعليمات الواردة في ذلك.
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