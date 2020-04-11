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فيديوهات توعوية عن كورونا بتعليم المدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة تنفذ إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع مديرية صحة المنطقة، إجراءاتها الاحترازية في الجانب التوعوي لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ضمن الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في مواجهة جائحة كورونا. وتضمنت تلك الإجراءات تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية ونشر مواد توعوية لتوضيح طرق الوقاية والمشاركة الفاعلة بدورات المرشدين الصحية، وكذلك المشاركة بدورات هيئة الهلال الأحمر السعودي وإعادة تغريدات الصحة.



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