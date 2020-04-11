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ألمانيا تسمح للحكام بإدارة مباريات مناطقهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

ذكر تقرير إخباري أمس أنه سيسمح للحكام في كرة القدم الألمانية بإدارة مباريات في المناطق التي يقيمون فيها، عند استئناف الدوري الألماني (بوندسليجا)، المتوقف حاليا بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي المعتاد، لا يجرى تكليف الحكام في البوندسليجا بإدارة مباريات تقام في المناطق التي يقيمون فيها نفسها.

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وذكرت صحيفة «بيلد» أمس أن التغيير المنتظر في القواعد يأتي ضمن مجموعة مبادئ إرشادية ستطبق في حالة استئناف منافسات الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراء جرى شرحه للحكام خلال مؤتمر عقد عبر الفيديو، ويهدف ذلك إلى التقليل من السفر وكذلك الحد من الحاجة إلى مبيت الحكام في مناطق أخرى.

ومن المفترض أن يخضع جميع الحكام لفحص فيروس كورونا عشية إدارة المباراة، كما سيستمر دفع الراتب السنوي الأساسي لجميع الحكام والذي يتراوح ما بين 60 ألف يورو و80 ألف يورو (87 ألفا و500 يورو).

وفي حالة إقامة المباريات بدون جماهير، كما هو متوقع، لن يكون مراقب الحكام موجودا في الاستاد وإنما سيتابع المباراة عبر التلفاز.