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الأندية تمنح أجانبها حرية المغادرة أو البقاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

منحت إدارات فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكذلك أندية دوري الدرجة الأولى، لاعبيها الأجانب، وكذلك الأجهزة الفنية، حرية المغادرة إلى بلدانهم برفقة ذويهم أو المكوث بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية التي تشهد توقف النشاط الرياضي منذ 14 مارس الماضي وتعليقه إلى أجل غير مسمى نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشددت إدارات الأندية على عموم لاعبيها الأجانب بضرورة البقاء على اتصال معها في حال المغادرة لمعرفة المستجدات والتعاميم، خاصة حال استئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين متى تمت السيطرة على فيروس كورونا، مشددة على كل من يغادر أن يحرص على العودة إلى المملكة قبل 20 يوما على الأقل من موعد استئناف الدوري حال الإعلان عن ذلك، تحسبا لخضوعهم إلى عزل إجباري بعد رجوعهم ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذ مع جميع المسافرين.

وشرع عدد من إدارات الأندية في تنظيم عملية إجراءات سفر لاعبيها وأعضاء الأجهزة الفنية مع الجهات المختصة بعد أن تلقت الضوء الأخضر بالسماح لهم بالمغادرة لبلادنهم في ظل الأنباء المتواترة عن استئناف النشاط الرياضي خلال أغسطس المقبل.