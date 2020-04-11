، طائرة "درون" تسلِّم البرازيلي مالكوم جائزة أفضل لاعب في الدوري الروسي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نشر نادي زينيت الروسي فيديو لطريقة مبتكرة في تسليم نجمه البرازيلي مالكوم جائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر مارس الماضي؛ وذلك في ظل الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونال البرازيلي مالكوم نحو 30 في المئة من أصوات المشجعين؛ ليحصد الجائزة عن شهر مارس بعدما انفرد زينيت بصدارة الدوري الروسي بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل توقُّف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال مالكوم في فيديو سجَّله، بينما كانت الطائرة المسيرة تحلق خارج مسكنه: "تلقيت للتو رسالة، تطلب مني فتح النافذة". وبعدها ظهرت "درون" تطير باتجاه نافذة شقة النجم البرازيلي (طابق ثالث)، تطل على الشارع الذي يقطن فيه، قبل أن تدخل من النافذة، وتهبط بسلام حاملة جائزة أفضل لاعب في نادي زينيت عن شهر مارس الماضي.
وقال مالكوم باللغة الروسية: "يا لها من حركة قوية".
وتابع بالقول بعد أن استلم جائزته: "أريد أن أشكر جميع مشجعي زينيت. شكرًا لتصويتكم لي. أنا سعيد للغاية، ابقوا في منازلكم خلال الحجر. هذا مهم جدًّا".
وتفرض روسيا إجراءات العزل العام حتى 30 إبريل، بينما تم تعليق منافسات الدوري المحلي حتى 31 مايو، لكن النادي تمكن من إيصال الجائزة بدون أن يُخرج جناح برشلونة السابق من منزله.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 09:51 PM
نشر نادي زينيت الروسي فيديو لطريقة مبتكرة في تسليم نجمه البرازيلي مالكوم جائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر مارس الماضي؛ وذلك في ظل الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونال البرازيلي مالكوم نحو 30 في المئة من أصوات المشجعين؛ ليحصد الجائزة عن شهر مارس بعدما انفرد زينيت بصدارة الدوري الروسي بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه قبل توقُّف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال مالكوم في فيديو سجَّله، بينما كانت الطائرة المسيرة تحلق خارج مسكنه: "تلقيت للتو رسالة، تطلب مني فتح النافذة". وبعدها ظهرت "درون" تطير باتجاه نافذة شقة النجم البرازيلي (طابق ثالث)، تطل على الشارع الذي يقطن فيه، قبل أن تدخل من النافذة، وتهبط بسلام حاملة جائزة أفضل لاعب في نادي زينيت عن شهر مارس الماضي.
وقال مالكوم باللغة الروسية: "يا لها من حركة قوية".
وتابع بالقول بعد أن استلم جائزته: "أريد أن أشكر جميع مشجعي زينيت. شكرًا لتصويتكم لي. أنا سعيد للغاية، ابقوا في منازلكم خلال الحجر. هذا مهم جدًّا".
وتفرض روسيا إجراءات العزل العام حتى 30 إبريل، بينما تم تعليق منافسات الدوري المحلي حتى 31 مايو، لكن النادي تمكن من إيصال الجائزة بدون أن يُخرج جناح برشلونة السابق من منزله.
، طائرة "درون" تسلِّم البرازيلي مالكوم جائزة أفضل لاعب في الدوري الروسي ،
المصدر : الخليج 365
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