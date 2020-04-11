، 635 فرنسيًا يفارقون الحياة خلال يوم من جراء إصابتهم بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة الوفيات ترتفع إلى 13.832

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (السبت)، بتسجيل 635 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.

وبيّنت الوزارة أن عدد المتوفين من جراء عدوى الفيروس ارتفع إلى 13832، بعد أن كان 13197 حالة، أمس، بحسب "روسيا اليوم".

وارتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 93700 حالة، بزيادة قدرها 3110 أشخاص.فيروس كورونا الجديد