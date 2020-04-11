- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (السبت)، بتسجيل 635 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.
وبيّنت الوزارة أن عدد المتوفين من جراء عدوى الفيروس ارتفع إلى 13832، بعد أن كان 13197 حالة، أمس، بحسب "روسيا اليوم".
وارتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 93700 حالة، بزيادة قدرها 3110 أشخاص.فيروس كورونا الجديد
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 09:51 PM
حصيلة الوفيات ترتفع إلى 13.832
أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (السبت)، بتسجيل 635 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.
وبيّنت الوزارة أن عدد المتوفين من جراء عدوى الفيروس ارتفع إلى 13832، بعد أن كان 13197 حالة، أمس، بحسب "روسيا اليوم".
وارتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 93700 حالة، بزيادة قدرها 3110 أشخاص.
، 635 فرنسيًا يفارقون الحياة خلال يوم من جراء إصابتهم بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر 635 فرنسيًا يفارقون الحياة خلال يوم من جراء إصابتهم بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.