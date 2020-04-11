محمد بن مسعود - الدمام - شاشات إلكترونية بالخارج وتنظيم للدخول فرض الزحام الشديد الذي شهده مسلخ بلدية خميس مشيط ضوابط وإجراءات احترازية عدة لمنع تفشي مرض كورونا المستجد. وقال رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني إنه نظرًا للتجمع والازدحام الذي شهده مسلخ البلدية اليوم، وعدم التزام مرتاديه بإرشادات السلامة الصحية، وترك المسافات الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا، رغم الجهود التنظيمية التي تبذلها البلدية لتنظيم العمل، فقد تم وضع آلية عمل جديدة، تضمن سلاسة الدخول والخروج دون حصول أي تزاحم، وسيتم توفير شاشات إلكترونية خارج المسلخ لعرض أرقام ووقت تقديم الخدمة للزبائن دون الحاجة للتزاحم داخل المسلخ، ولن يُسمح بدخول أكثر من 30 مستفيدًا داخل المسلخ. وأبان بأنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الأخرى لضمان سلامة مرتاديه.فيروس كورونا الجديد بلدية خميس مشيط في ظل مخاوف انتشار كورونا.. ازدحام شديد بـ"مسلخ خميس مشيط" يستنفر البلدية محمد طيران الخليج 365 2020-04-11 فرض الزحام الشديد الذي شهده مسلخ بلدية خميس مشيط ضوابط وإجراءات احترازية عدة لمنع تفشي مرض كورونا المستجد. وقال رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني إنه نظرًا للتجمع والازدحام الذي شهده مسلخ البلدية اليوم، وعدم التزام مرتاديه بإرشادات السلامة الصحية، وترك المسافات الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا، رغم الجهود التنظيمية التي تبذلها البلدية لتنظيم العمل، فقد تم وضع آلية عمل جديدة، تضمن سلاسة الدخول والخروج دون حصول أي تزاحم، وسيتم توفير شاشات إلكترونية خارج المسلخ لعرض أرقام ووقت تقديم الخدمة للزبائن دون الحاجة للتزاحم داخل المسلخ، ولن يُسمح بدخول أكثر من 30 مستفيدًا داخل المسلخ. وأبان بأنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الأخرى لضمان سلامة مرتاديه. Advertisements 11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 09:29 PM شاشات إلكترونية بالخارج وتنظيم للدخول شاشات إلكترونية بالخارج وتنظيم للدخول فرض الزحام الشديد الذي شهده مسلخ بلدية خميس مشيط ضوابط وإجراءات احترازية عدة لمنع تفشي مرض كورونا المستجد. وقال رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني إنه نظرًا للتجمع والازدحام الذي شهده مسلخ البلدية اليوم، وعدم التزام مرتاديه بإرشادات السلامة الصحية، وترك المسافات الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا، رغم الجهود التنظيمية التي تبذلها البلدية لتنظيم العمل، فقد تم وضع آلية عمل جديدة، تضمن سلاسة الدخول والخروج دون حصول أي تزاحم، وسيتم توفير شاشات إلكترونية خارج المسلخ لعرض أرقام ووقت تقديم الخدمة للزبائن دون الحاجة للتزاحم داخل المسلخ، ولن يُسمح بدخول أكثر من 30 مستفيدًا داخل المسلخ. وأبان بأنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الأخرى لضمان سلامة مرتاديه. ، في ظل مخاوف انتشار كورونا.. ازدحام شديد بـ"مسلخ خميس مشيط" يستنفر البلدية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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