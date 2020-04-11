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تواصل بلدية بئر بن هرماس، جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة لمكافحة فيروس "كورونا" ومنع انتشاره، والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
وأوضح رئيس بلدية بئر بن هرماس المهندس ناصر بن سليمان البلوي، أن البلدية نفذت العديد من الجولات الرقابية؛ للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة؛ حرصًا على حماية صحة المواطن والمقيم والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية، وذلك بمتابعة شخصية من أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.
وأشار إلى أن البلدية تنفذ جولات رقابية صباحية ومسائية مستمرة؛ للتأكد من استمرار إغلاق الأنشطة التي تم إيقاف العمل بها مؤقتًا واحترازيًا، وتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم والمحال التجارية للتأكد من مدى التزامها بالتعقيم والتنظيف وعدم استقبال الزبائن، ومنع الجلسات الداخلية والخارجية والاكتفاء بالطلبات الخارجية.
بالإضافة إلى تكثيف رش الحاويات مع التعقيم المستمر، وأيضًا المرافق البلدية والأحياء السكنية في بئر بن هرماس ومركز العيينة، وبالإضافة إلى رش وتعقيم المنفذ الجمركي والدوائر الحكومية في مركز حالة عمار.
فيروس كورونا الجديد
بلدية "بئر بن هرماس" تواصل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-11
تواصل بلدية بئر بن هرماس، جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة لمكافحة فيروس "كورونا" ومنع انتشاره، والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
وأوضح رئيس بلدية بئر بن هرماس المهندس ناصر بن سليمان البلوي، أن البلدية نفذت العديد من الجولات الرقابية؛ للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة؛ حرصًا على حماية صحة المواطن والمقيم والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية، وذلك بمتابعة شخصية من أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.
وأشار إلى أن البلدية تنفذ جولات رقابية صباحية ومسائية مستمرة؛ للتأكد من استمرار إغلاق الأنشطة التي تم إيقاف العمل بها مؤقتًا واحترازيًا، وتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم والمحال التجارية للتأكد من مدى التزامها بالتعقيم والتنظيف وعدم استقبال الزبائن، ومنع الجلسات الداخلية والخارجية والاكتفاء بالطلبات الخارجية.
بالإضافة إلى تكثيف رش الحاويات مع التعقيم المستمر، وأيضًا المرافق البلدية والأحياء السكنية في بئر بن هرماس ومركز العيينة، وبالإضافة إلى رش وتعقيم المنفذ الجمركي والدوائر الحكومية في مركز حالة عمار.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
09:28 PM
للتأكد من تطبيق القرارات لحماية صحة المواطنين والمقيمين
تواصل بلدية بئر بن هرماس، جهودها في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المختصة لمكافحة فيروس "كورونا" ومنع انتشاره، والتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.
وأوضح رئيس بلدية بئر بن هرماس المهندس ناصر بن سليمان البلوي، أن البلدية نفذت العديد من الجولات الرقابية؛ للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة؛ حرصًا على حماية صحة المواطن والمقيم والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية، وذلك بمتابعة شخصية من أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق.
وأشار إلى أن البلدية تنفذ جولات رقابية صباحية ومسائية مستمرة؛ للتأكد من استمرار إغلاق الأنشطة التي تم إيقاف العمل بها مؤقتًا واحترازيًا، وتكثيف الجولات الرقابية على المطاعم والمحال التجارية للتأكد من مدى التزامها بالتعقيم والتنظيف وعدم استقبال الزبائن، ومنع الجلسات الداخلية والخارجية والاكتفاء بالطلبات الخارجية.
بالإضافة إلى تكثيف رش الحاويات مع التعقيم المستمر، وأيضًا المرافق البلدية والأحياء السكنية في بئر بن هرماس ومركز العيينة، وبالإضافة إلى رش وتعقيم المنفذ الجمركي والدوائر الحكومية في مركز حالة عمار.
، بلدية "بئر بن هرماس" تواصل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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