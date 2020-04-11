، "العقاري": لا صحة لما يتم تداوله عن تأجيل الأقساط المستحقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من خلال تغريدة نشرها على صفحته بـ"تويتر"

أكد صندوق التنمية العقارية أنه لا صحة لما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن توجهه لتأجيل الأقساط المستحقة.

وتفصيلاً، قال "الصندوق" من خلال تغريدة، نشرها عبر صفحته على "تويتر": "نود أن ننبه في صندوق التنمية العقارية إلى عدم صحة ما يتم تداوله حاليًا عن تأجيل الأقساط المستحقة".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت اليوم مبادرة بين الوزارة ووزارة الإسكان، تنص على إعفاء الضمانيين والأيتام وذوي الإعاقة من سداد استحقاقات وزارة الإسكان لمدة ثلاثة أشهر تزامنًا مع أزمة كورونا.صندوق التنمية العقارية