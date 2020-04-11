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أنجزت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 6183 خدمة للعملاء من تاريخ بدء تعليق العمل، من خلال المبادرة التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة مؤخرًا بعنوان "مخدوم وأنت في بيتك".
وشملت الخدمات الإلكترونية الأفراد والدوائر الحكومة، وتم تسديد 179 بلاغًا عبر خدمة 940، فيما وصل عدد البلاغات الواردة التي تمت خدمتهم من 911 إلى 26 بلاغاً.
وأوضحت "أمانة مكة" أن الخدمة تهدف إلى تعزيز من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، واستمرار خدمات الأمانة دون توقف.
فيروس كورونا الجديد منع التجول أمانة العاصمة المقدسة
"أمانة مكة" تنجز أكثر من 6 آلاف خدمة عن بعدهادي العصيمي الخليج 365 2020-04-11
أنجزت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 6183 خدمة للعملاء من تاريخ بدء تعليق العمل، من خلال المبادرة التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة مؤخرًا بعنوان "مخدوم وأنت في بيتك".
وشملت الخدمات الإلكترونية الأفراد والدوائر الحكومة، وتم تسديد 179 بلاغًا عبر خدمة 940، فيما وصل عدد البلاغات الواردة التي تمت خدمتهم من 911 إلى 26 بلاغاً.
وأوضحت "أمانة مكة" أن الخدمة تهدف إلى تعزيز من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، واستمرار خدمات الأمانة دون توقف.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:55 PM
عبر مبادرة "مخدوم وأنت في بيتك"
أنجزت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 6183 خدمة للعملاء من تاريخ بدء تعليق العمل، من خلال المبادرة التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة مؤخرًا بعنوان "مخدوم وأنت في بيتك".
وشملت الخدمات الإلكترونية الأفراد والدوائر الحكومة، وتم تسديد 179 بلاغًا عبر خدمة 940، فيما وصل عدد البلاغات الواردة التي تمت خدمتهم من 911 إلى 26 بلاغاً.
وأوضحت "أمانة مكة" أن الخدمة تهدف إلى تعزيز من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، واستمرار خدمات الأمانة دون توقف.
، "أمانة مكة" تنجز أكثر من 6 آلاف خدمة عن بعد ،
المصدر : الخليج 365
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