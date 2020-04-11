شاهد.. مواطن يوثق إطلالة ساحرة من داخل منزله بالباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، مواطن يوثق إطلالة ساحرة من داخل منزله في منطقة الباحة جنوب المملكة. أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم السبت، مواطن يوثق إطلالة ساحرة من داخل منزله في منطقة الباحة جنوب المملكة. وظهر في الفيديو، مشهد رائع من منزل المواطن للأشجار والحدائق، وهدوء المنطقة والهواء النقي. وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن المملكة بها مناطق جميلة ورائعة.

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