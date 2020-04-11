شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنة تعمل في إحدى تطبيقات توصيل الطلبات أثناء منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): روت مواطنة، تدعى أم نواف تجربتها في العمل في إحدى تطبيقات توصيل الطلبات أثناء منع التجول. روت مواطنة، تدعى أم نواف تجربتها في العمل في إحدى تطبيقات توصيل الطلبات أثناء منع التجول. وأوضحت أنها تقوم بتوصيل الطلبات من مواد غذائية وخلافه، مؤكدة أن طلبات التوصيل زادت جراء الأوضاع الحالية التى تشهد جائحة كورونا. وأكدت أنها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس، ومنها ارتداء القفازات والتعقيم.

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