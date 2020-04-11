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النمر يكشف عن أخطر أعراض كورونا التي تستدعى الذهاب للمستشفى مباشرةً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر على تساؤلات حول غالبية حالات المصابين بفيروس كورونا التي لا تستدعي التنويم في المستشفى.

وقال النمر في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:" المشكلة هي في نقطتين: سرعة انتشاره، المضاعفات التي تحدث لبعض فئات المرضى عند الإصابة بذلك الفيروس ".

وأضاف النمر:" الذين يُشْفَون من كورونا ويخرجون من المستشفى إذا كان المرض من الدرجة الشديدة غالبا يقضون في المستشفى من ٤ إلى ٦ أسابيع ".

ولفت النمر إلى أخطر أعراض، قائلا:" كورونا ليس الحرارة المرتفعة ولا التعب ولا الكحة ولا فقدان حاسة الشم ولا فقدان حاسة التذوق وإنما " ضيق التنفس " وهو من دواعي الذهاب للمستشفى مباشرة ".

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