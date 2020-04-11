شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح المستثنين من وقف استقبال الطلبات الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، وقف استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم.

وقال البرنامج: «تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن؛ وذلك بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020».

وأضاف : «يشمل ذلك من تقدَّم قبل ذلك التاريخ، ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته»، فيما استثنى الحساب من الوقف «إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».