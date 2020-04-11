شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح المستثنين من وقف استقبال الطلبات الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قرر برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، وقف استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم.
وقال البرنامج: «تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن؛ وذلك بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020».
وأضاف : «يشمل ذلك من تقدَّم قبل ذلك التاريخ، ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته»، فيما استثنى الحساب من الوقف «إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يوضح المستثنين من وقف استقبال الطلبات الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.