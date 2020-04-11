شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘التايمز البريطانية‘‘ تكشف عن تغير مفاجئ في موقف "بن سلمان" من حرب اليمن.. وماهو السر وراء ذلك؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، أسرار وقف حرب اليمن، بعد إعلان قوات التحالف العربي المشترك بقيادة السعودية، وقف إطلاق النار، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وسلطت الصحيفة الضوء على القرار السعودي بوقف العملية العسكرية في اليمن، مستخلصًا أن حرب اليمن كانت بمثابة "تسلية" لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يريد حاليًّا الخروج منها، في ظل تطورات الأوضاع الأخيرة.

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ورغم أن الإعلان السعودي الأخير، جاء كمحاولة للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا، فإنه يعتبر أيضًا محاولة لوقف الحرب، وربما كان على ما يبدو محاولة لتخفيف الضغط على الآلة التي تدفع سفينة الدولة، وفق ما قالته الصحيفة.

واعتبرت الصحيفة، أن الحرب على اليمن كانت مرتبطة بـ"السياسة الداخلية" في المملكة، مشيرة إلى أن "الملك سلمان وصل إلى العرش بعد وفاة أخيه "الملك عبد الله" وعين ابنه "محمد" وزيرًا للدفاع، وكان هذا طامحًا لتأكيد صورته كقائد للبلاد".

ومع شنّ الحرب في اليمن، حقق التحالف بعض النجاحات من خلال طرد الحوثيين من عدن، لكن قواته فشلت باستعادة صنعاء.



وِأشارت "التايمز" إلى أن السعوديين يأملون الآن، من خلال قرار وقف إطلاق النار، الذي بدأ مساء الخميس الماضي، ويمتد لأسبوعين، وقف الخسائر التي أصابتهم واليمنيين خلال السنوات الخمس الماضية، والتي نوهت إلى دعم القرار من قِبَل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا والمدعومة من السعودية، وهو ما يتوافق مع جهود الأمم المتحدة المبذولة لاستئناف مباحثات السلام منذ فترة.



وبحسب الصحيفة، يمكن فهم القرار السعودي الأخير، بأن الحرب في اليمن (الكارثية بالنسبة لليمنيين) لم تكن بالنسبة لمحمد بن سلمان، مركزية في رؤيته للسلطة، بل كانت مجرد "تسلية" ولا بد من تنحيتها عن الطريق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن "بن سلمان" استطاع جمع سلطات لم يحظ بها أي أمير سعودي من قبل، وخلق عددًا كبيرًا من الأعداء، وهو الآن بحاجة للتركيز على ما حصل عليه، بدلًا من التشتت في حروب خارج المملكة.

وأفادت الصحيفة، أن المؤشرات الحالية تدل على توجه في المملكة نحو حل سياسي شامل في اليمن، فقرار وقف إطلاق النار نابع من رغبة الطرفين (السعودية والمتمردين الحوثيين) بـ"مناقشة مقترحات وحل سياسي شامل"، وفق تصريحات المتحدث باسم قوات التحالف السعودي، العقيد تركي المالكي.

وقالت "إنترناشونال ريسيكو" التي تعتبر واحدة من عدة منظمات تعمل في اليمن، إن مدة أسبوعين غير كافية لتحضير البلاد لمواجهة (كوفيد-19).

وأكدت إن نصف المؤسسات الصحية في اليمن غير صالحة للعمل، بالإضافة إلى 18 مليون نسمة لا يستطيعون الوصول إلى مياه الشرب والنظافة.

وتعتقد الأمم المتحدة أن هناك 22 مليون يمني من 28 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات غذائية، والتي يصعب الحصول عليها بسبب الحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن.