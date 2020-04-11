«شرطة عسير» تُطيح بصاحب "فيديو التفحيط".. وتحيله للنيابة العامة

تمكنت شرطة منطقة عسير، من القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو أثناء اصطدامه بعدد من السيارات وممارسته التفحيط.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن محمد الدباش، اليوم السبت: بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلالها قائد مركبة يصطدم بعددٍ من المركبات عمدًا ويمارس "التفحيط"؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه.

وأوضح الدباش، أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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