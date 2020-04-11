«حساب المواطن» يكشف المستثنين من وقف استقبال الطلبات الجديدة للحصول على الدعم

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، وقف استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم.

جاء ذلك في رد «خدمة المستفيدين» على سؤال يسأل صاحبه عن مدة «دراسة الأهلية» للمتقدمين الجدد.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قالت خدمة المستفيدين بحساب المواطن: «تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن؛ وذلك بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020».

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وأضاف الحساب: «يشمل ذلك من تقدَّم قبل ذلك التاريخ، ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته»، فيما استثنى الحساب من الوقف «إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».

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