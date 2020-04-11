طقس الأحد.. الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد؛ لافتة إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة، تحد من الرؤية الأفقية على 6 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت "هيئة الأرصاد": ما زالت الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة)، تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت "الهيئة"، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية؛ بسرعة بين 18-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر،أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة بين 12-36 كم/ساعة، هذا مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسوف يكون متوسط الموج.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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