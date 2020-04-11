النيابة العامة تحذّر من خطورة نفايات "كورونا المستجد" على الصحة العامة

أكدت النيابة العامة، اليوم السبت، على حظر أي ممارسات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر" قالت النيابة في بيان لها: تُعد نفايات الرعاية الصحية لفيروس "كورونا المستجد"، نفايات صحية خطرة، وتلتزم المنشآت الطبية بمعالجتها وإدارتها بطرق آمنة وسليمة داخل حرم المنشأة.

وأكدت النيابة أنه "في حال نقل هذه المخلفات لمعالجتها خارج المنشأة؛ يُحظر أي ممارسات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو البيئة، طبقاً للنظام العام للبيئة.

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