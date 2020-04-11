بلدية الخرج تتحرك نحو مقطع فيديو الازدحام في مسلخ سوق المواشي

18 شعبان 1441 / 11 أبريل 2020 08:03 م
أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع في محافظة الخرج، ازدحامًا كبيرًا في مسلخ سوق المواشي، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد».
بدورها، أنذرت بلدية الخرج الشركة المشغلة، وطالبتها بتوفير كافة الشروط المزودة بها مسبقًا، وزيادة عدد الجزارين لتقليل الوقت والانتظار.
ووجهت البلدية مسؤولي الشركة برسم خطوط على أرض صالة الانتظار، لضمان تباعد المواطنين، كما أكدت أهمية توفير الكمامات والقفازات والمطهرات للعاملين بالمجزر.
وأشارت البلدية إلى قيام جهة الاختصاص التابعة لها بتعقيم مسلخ سوق المواشي بالمحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».
ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون معها في الالتزام بالمسافات والتباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتعاون مع المشغل لسلامة الجميع.
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