الفريق التطوعي بعفيف يُشارك في الحد والوقاية من "كورونا المستجد"

18 شعبان 1441 / 11 أبريل 2020 07:51 م
يُشارك قادة ورواد الفريق الكشفي التطوعي في محافظة عفيف، الجهات المعنية في حملة التدابير الاحترازية من وباء "كورونا المستجد"؛ حيث يقوم هؤلاء بالعديد من الخدمات المجتمعية في المحافظة.
وأوضح قائد الفريق فواز مريزيق العتيبي، أن أعمال الفريق التطوعية تتم تحت إشراف جمعية الكشافة العربية السعودية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة؛ حيث يساند الفريق الجهات المعنية، ويقدم أعضاؤه الخدمات لجميع أفراد المجتمع.
وأفاد مساعد قائد الفريق حمد فالح المغيبي، أن مشاركة قادة ورواد كشافة عفيف تأتي تحقيقًا لشعار "كلنا مسؤول"؛ حيث يقومون بالمساهمة في تنظيم حركة السير بالأسواق، وتطبيق مبدأ "التباعد الاجتماعي"، كما يعملون على تنظيف الصرافات، ونشر العبارات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لإرشاد أفراد المجتمع نحو السلوكيات السليمة التي يجب عليهم اتباعها مع أفراد المجتمع الخارجي ومع أسرهم للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.
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