صندوق التنمية العقارية يوضح حالات الإعفاء من سداد أقساط القروض

أوضح صندوق التنمية العقارية الحالات التي يتم فيها الإعفاء من أقساط القروض التي حصل عليها العملاء، مشيرًا إلى طريقة التواصل مع الصندوق للرد على الاستفسارات بعد تعليق العمل في الفروع ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأكد صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ردًّا على استفسار أحد المستفيدين؛ أن الإعفاء من الأقساط يكون في حالتين فقط؛ هما: العجز الكلي أو الوفاة.

سداد دين المتوفى المتعثر لصندوق التنمية العقارية

وقال صندوق التنمية العقارية إنه إذا كان على المتوفى متعثرات في السداد، فيجب على الورثة سدادها، ثم يتم الإعفاء عن سداد باقي القرض.

جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين عبر موقع «تويتر»: «والدي توفي وفيه مبلغ لم يسقط عنه في صندوق التنمية العقارية بحجة أن الأقساط حلت وهو عايش.. ما الحل؟ ولماذا لا يسقط المبلغ بعد الوفاة؟ خصوصًا أنه لا يملك راتبًا تقاعديًّا ولم يكن موظفًا».

رقم الاستعلام عن خدمات صندوق التنمية العقارية

وأوضح صندوق التنمية العقارية أن مركز الاتصال الخاص بالصندوق، يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءً، مشيرًا إلى أن رقم مركز الاتصال هو «199088»، ويمكن إجراء الخدمات المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق اضغط هنا .

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الخدمات الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية

وتشمل الخدمات الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية خدمة المستشار العقاري، والاستعلام الشامل، وخدمات التمويل المدعوم، وطلب دعم على تمويل عقاري قائم، وتحديث البيانات الشخصية، وطلب صرف دفعة، وإصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف، وحجز المواعيد.

وكذلك تشمل خدمات صندوق التنمية العقارية الحصول على صورة الصك، وتحديث البيانات الشخصية، وتحديث الآيبان، والاستعلام عن الطلب، وإعفاء متوفى، والكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة.

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