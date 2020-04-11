أمانة الشرقية تنفذ 785 جولة رقابية للحد من انتشار فيروس "كورونا"

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 785 جولة رقابية، وعقّمت 2905 مواقع بمحافظة القطيف، خلال الفترة من 11 إلى 17 شعبان الجاري.
ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة المنطقة الاحترازية والوقائية في أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية للتصدي لانتشار فيروس "كورونا المستجد".
وأفادت الأمانة أن عمليات التعقيم، التي تبدأ مع سريان مفعول منع التجول، شملت الشوارع الرئيسية والفرعية والمواقع العامة في الأحياء السكنية بمختلف مدن المحافظة.
ولفتت أمانة المنطقة إلى استخدام 200 آلية و 2369 عاملًا في اليوم الواحد، لتنفيذ هذه الإجراءات، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم ضمن جهودها لمكافحة والحد من انتشار فيروس "كورونا".
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