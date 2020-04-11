لوافد «نيبالي » .. كيف وصلت أول حالة «كورونا» في حائل؟

سجّلت منطقة حائل أولى حالات إصابة في فيروس كورونا، بعد رصد حالة سائق من الجنسية النيبالية، اليوم السبت، وفق إعلان وزارة الصحة.

وفي التفاصيل، فإن السائق كان قادمًا من منطقة المدينة المنورة، وهو يعمل في منجم "غزالة" التابع لشركة التعدين العربية السعودية في قرية ضريغط بمنطقة حائل، والتي تبعد 170 كيلومترًا جنوب غربي حائل.

وتم الكشف على السائق عند بوابة المنجم، وتم رصد ارتفاع في درجة حرارته، وتم نقله إلى مستشفى محافظة الشملي العام، وتم والتحفظ عليه بالمستشفى، إضافةً إلى الأشخاص الذين خالطوه؛ حيث تم التحفظ عليهم في مدينة رياض الخبراء بمنطقة القصيم بعد أن كانوا مسافرين للقصيم ويملكون تصريح التنقل بين المناطق.

كما تم التحفظ على الطاقم الطبي الذين باشروا الحالة بمستشفى محافظة الغزالة بمنطقة حائل.

وقدم الصحفي متعب العواد -مدير مكتب عكاظ بحائل- اقتراحًا عبر حسابه في -موقع التدوينات القصيرة- تويتر، بإيجاد ميناء جاف للمناطق؛ للسيطرة على الشاحنات المتنقلة بين المناطق، ويؤمن من عدة جهات كالصحة ووزارة التجارة والاستثمار وأمانات المناطق.

ولاقى الاقتراح تأييدًا واسعًا من المغردين، الذين أشاروا إلى أهمية تنفيذه مبدئيًا على حدود المناطق في ساحات، ويكون هناك منطقة لتسليم البضاعة وتعقيمها وفحص السائقين.