اجتماع للمشرفين وقادة المدارس بالبشائر

وشارك في الاجتماع مدير التعليم بمحافظة بيشة خالد سفر الغامدي، الذي أشار إلى أهمية التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وذلك للقضاء على تفشي جائحة كورونا، وبين أدوار التربويين الهامة وضرورة اضطلاعهم بما تتطلبه المرحلة من أعمال بالغة الأهمية.
كما تم عقد اجتماع عن بعد لقادة المدارس بقطاع البشائر التعليمي بحضور مدير مكتب التعليم والمشرفين التربويين بحضور مدير الإشراف التربوي بتعليم بيشة ناصر محمد الشهراني، الذي أشار إلى ما تحقق من سرعة إنجاز الوزارة لتشغيل التعليم عن بعد لأبنائنا الطلاب من خلال مسارين، وهما مسار القنوات الفضائية ممثلا في قنوات عين المباشرة والمسجلة وهي مخصصة للمرحلة الابتدائية، وكذلك التعليم عن طريق منظومة التعليم الموحد، وأكد الشهراني على الجميع خاصة قادة المدارس والمعلمين على متابعة ما يعرض في هذه المنصات والتعاون الإيجابي، وحث المعلمين والطلاب وأولياء الأمور للدخول للمنظومة واستثمارها بشكل متميز.
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