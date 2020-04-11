كتابك يصلك إلى بيتك مبادرة جديدة لتعليم نجران

وتهدف إلى إيصال الكتب إلى منازل الطلاب لكل من فقد أو تلف كتابه، للمساهمة في استفادة جميع الطلاب والطالبات من كامل محتوى مقرراتهم الدراسية، مساهمة في دعم خطط وزارة التعليم للتعليم عن بعد. وأكدت الإدارة على من فقد كتابه من الطلاب والطالبات التواصل مع مشرف المقررات على الرقم (0505554080) ليتم تسليمهم الكتب التي يحتاجونها. يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات التي تقدمها الإدارات المختلفة بتعليم نجران لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات.
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