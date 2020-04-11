وأكد العفيصان أن الحملة اتخذت شعار «كلنا مسؤول» تحقيقا للمسؤولية المجتمعية بين المزكي ومستحق الزكاة الذي يتلقى أموال الزكاة أيضا في منزله دون الحاجة لمراجعة الجمعية، حيث يتم صرف أموال الزكاة عبر بطاقة الجمعية الذكية التي تمتلكها أسر الجمعية، فيتم الإيداع المباشر فيها، وتقوم الأسر بصرف المساعدات مباشرةً من خلالها عن بعد أيضا، حيث يصلهم الإيداع وهم في منازلهم، وبذلك تكون الجمعية قد حققت التواصل بين المزكي ومستحق الزكاة عن بعد، وقام المزكي بأداء مسؤوليته الدينية والوطنية والاجتماعية عن بعد أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر بر الشرقية تطلق حملة لجمع وصرف الزكاة عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.