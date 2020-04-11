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بر الشرقية تطلق حملة لجمع وصرف الزكاة عن بعد

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أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية رابطا إلكترونيا يمكن الراغبين من خلاله أداء زكاة مالهم إلكترونيا عن بعد، عبر الخدمات البنكية المباشرة على الإنترنت، وذلك لتمكين المزكين من أداء زكاتهم بالإيداع المباشر في حساب الزكاة للجمعية من بيوتهم. وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان إن الجمعية طورت خدمة أداء الزكاة إلكترونيا في هذا التوقيت لتمكين المزكين من أداء زكاتهم من بيوتهم دون مراجعة الجمعية وللمساعدة في تحقيق التكافل الاجتماعي في ظل الأزمة الحالية، حيث إن أموال المزكين سيتم توجيهها لمساعدة المحتاجين من أسر الجمعية المتضررين من الأزمة الحالية.

وأكد العفيصان أن الحملة اتخذت شعار «كلنا مسؤول» تحقيقا للمسؤولية المجتمعية بين المزكي ومستحق الزكاة الذي يتلقى أموال الزكاة أيضا في منزله دون الحاجة لمراجعة الجمعية، حيث يتم صرف أموال الزكاة عبر بطاقة الجمعية الذكية التي تمتلكها أسر الجمعية، فيتم الإيداع المباشر فيها، وتقوم الأسر بصرف المساعدات مباشرةً من خلالها عن بعد أيضا، حيث يصلهم الإيداع وهم في منازلهم، وبذلك تكون الجمعية قد حققت التواصل بين المزكي ومستحق الزكاة عن بعد، وقام المزكي بأداء مسؤوليته الدينية والوطنية والاجتماعية عن بعد أيضا.


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