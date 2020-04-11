شاشات إلكترونية بمسلخ خميس مشيط لمنع التزاحم

وأضاف أن المسلخ شهد السبت تجمعا وازدحاما مع عدم التزام مرتادي المسلخ بإرشادات السلامة الصحية وترك المسافات الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا، رغم الجهود التنظيمية التي تبذلها البلدية لتنظيم العمل في المسلخ، مما استدعى وضع آلية عمل جديدة تضمن سلاسة الدخول والخروج دون حصول أي تزاحم.
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