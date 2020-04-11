شاشات إلكترونية بمسلخ خميس مشيط لمنع التزاحم

أكد رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أن البلدية وفرت شاشات إلكترونية خارج مسلخها بالمحافظة لعرض أرقام وقت تقديم الخدمة للزبائن دون الحاجة للتزاحم بداخل المسلخ، حيث لن يتم السماح بدخول أكثر من 30 مستفيدا داخل المسلخ، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الأخرى لضمان سلامة مرتاديه.

وأضاف أن المسلخ شهد السبت تجمعا وازدحاما مع عدم التزام مرتادي المسلخ بإرشادات السلامة الصحية وترك المسافات الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا، رغم الجهود التنظيمية التي تبذلها البلدية لتنظيم العمل في المسلخ، مما استدعى وضع آلية عمل جديدة تضمن سلاسة الدخول والخروج دون حصول أي تزاحم.