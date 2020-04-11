إصابة مقيم في حريق بمنزل شعبي

‏سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق شب في منزل شعبي بحي الهنداوية في جدة، وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغاً يفيد عن وجود حريق بمنزل شعبي بحي الهنداوية، ‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة، وتم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخماد الحريق، ونتج عن ذلك إصابة وافد عربي بحروق متفرقة نقل على إثرها إلى المستشفى. وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع. وأهاب القرني بالجميع إلى ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان وطفاية حريق لاستخدامها حال الطوارئ.



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