اجتماع للجنة التعليم عن بُعد بالدواسر

وأوضح مُدير التعليم في ختام الاجتماع أن ما تم هو امتداد لجهود اللجنة في العمل على تطوير أساليب التعليم عن بُعد ،من خلال العمل بروح الفريق والتعاون الجاد بين أفراد المنظومة التعليمية لتبادل التجارب ومناقشة الأفكار في تطوير العملية التعليمية وفتح آفاق جديدة للاطلاع على مستجدات التعلم الإلكتروني لتطبيق أهداف هذا النمط من التعليم على العملية التعليمية القائمة خلال الوضع الراهن.
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