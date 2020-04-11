اخبار السعوديه

اجتماع للجنة التعليم عن بُعد بالدواسر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
عقدت إدارة تعليم محافظة وادي الدواسر ، أمس اجتماعها الثالث للجنة التعليم عن بُعد، عبر قاعة الاجتماعات الافتراضية، برئاسة مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري؛ لمناقشة وتقييم العملية التعليمية وما تم خلالها من إنجازات في الفترة الماضية ودراسة المعوقات والمعضلات والاستعداد للفترة القادمة بكل ما يتماشى مع معايير التعليم العالمية في عملية التعليم عن بعد. واستعراض المجتمعون تقارير مدارس بوابة المستقبل وأبرز التحديات، ومنصات التعليم الافتراضي وأهم النتائج المحققة، والاستعدادات المطلوبة للمرحلة القادمة على مستوى الإدارة والمدارس، التي اتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

وأوضح مُدير التعليم في ختام الاجتماع أن ما تم هو امتداد لجهود اللجنة في العمل على تطوير أساليب التعليم عن بُعد ،من خلال العمل بروح الفريق والتعاون الجاد بين أفراد المنظومة التعليمية لتبادل التجارب ومناقشة الأفكار في تطوير العملية التعليمية وفتح آفاق جديدة للاطلاع على مستجدات التعلم الإلكتروني لتطبيق أهداف هذا النمط من التعليم على العملية التعليمية القائمة خلال الوضع الراهن.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع للجنة التعليم عن بُعد بالدواسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا