اجتماع للجنة التعليم عن بُعد بالدواسر

عقدت إدارة تعليم محافظة وادي الدواسر ، أمس اجتماعها الثالث للجنة التعليم عن بُعد، عبر قاعة الاجتماعات الافتراضية، برئاسة مدير التعليم الدكتور أحمد العُمري؛ لمناقشة وتقييم العملية التعليمية وما تم خلالها من إنجازات في الفترة الماضية ودراسة المعوقات والمعضلات والاستعداد للفترة القادمة بكل ما يتماشى مع معايير التعليم العالمية في عملية التعليم عن بعد. واستعراض المجتمعون تقارير مدارس بوابة المستقبل وأبرز التحديات، ومنصات التعليم الافتراضي وأهم النتائج المحققة، والاستعدادات المطلوبة للمرحلة القادمة على مستوى الإدارة والمدارس، التي اتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.

وأوضح مُدير التعليم في ختام الاجتماع أن ما تم هو امتداد لجهود اللجنة في العمل على تطوير أساليب التعليم عن بُعد ،من خلال العمل بروح الفريق والتعاون الجاد بين أفراد المنظومة التعليمية لتبادل التجارب ومناقشة الأفكار في تطوير العملية التعليمية وفتح آفاق جديدة للاطلاع على مستجدات التعلم الإلكتروني لتطبيق أهداف هذا النمط من التعليم على العملية التعليمية القائمة خلال الوضع الراهن.