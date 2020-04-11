القبض على مفحط اصطدم بعددٍ من المركبات عمدا في عسير

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن محمد الدباش، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلالها قائد مركبة يصطدم بعددٍ من المركبات عمداً ويمارس "التفحيط"؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.



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