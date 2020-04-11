السعودية اليوم / غرفة جازان تواصل تقديم خدماتها عن بعد



جيزان 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

تواصل غرفة جازان تقديم خدماتها الموجهة للمشتركين عبر بوابتها الإلكترونية عن بعد أثناء فترة تعليق الدوام، بهدف التسهيل على مشتركي قطاع الأعمال في معاملاتهم التجارية وضمن خطط مواكبة رؤية المملكة 2030، في تحول الخدمات إلى معاملات إلكترونية تختصر الوقت والجهد.

وبلغت عدد الخدمات المقدمة إلكترونياً 12 خدمة يستطيع المشترك بعد تفعيل اسم المستخدم للمسؤول الأول للمنشأة في البوابة إنجازها دون الحاجة للحضور لفروع ومراكز خدمات الغرفة ، وشملت على الاشتراكات الجديدة التي بلغت 319 اشتراكاً جديداً، و484 اشتراكاً مجدداً ، وبلغ التصديق العادي 518 و1015 تصديقاً إلكترونياً ، فيما بلغت شهادات العضوية التي أصدرت لعدد من المنتسبين 803 شهادات ، وسجلت 444 منشأة جديدة في الخدمات الإلكترونية .

وأشار مدير قسم الاشتراكات بالغرفة محمدأبو دية إلى أن أبرز الخدمات المقدمة عبر موقع الغرفة الإلكتروني هي استخراج التصاريح والتجديد فضلاً عن طلبات الاشتراك وخدمات أخرى .

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20:47ت م

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