السعودية اليوم / "واس" تواصل جولات التغطية الميدانية لإبراز الجهود الأمنية بمنطقة جازان



جيزان 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واس

واصل فريق وكالة الأنباء

ووثقت "واس" عبر عدسات مصوريها تمركز عربات وأفراد الدوريات الأمنية ومرور المنطقة، وانضباطية وتجاوب المجتمع خلال ساعات تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من المركبات والمارة، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم لمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء

// انتهى //

20:32ت م

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جيزان 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 أبريل 2020 م واسواصل فريق وكالة الأنباء السعودية "واس" الميداني بمنطقة جازان جولاته للتغطية المصورة للجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية، للتأكد من التزام الجميع بإجراءات تطبيق أمر منع التجول، وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.ووثقت "واس" عبر عدسات مصوريها تمركز عربات وأفراد الدوريات الأمنية ومرور المنطقة، وانضباطية وتجاوب المجتمع خلال ساعات تطبيق منع التجول، وخلو شوارع مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة من المركبات والمارة، ما يؤكد استشعار المواطن والمقيم لمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الرشيدة، لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.// انتهى //20:32ت م0127

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