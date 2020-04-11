السعودية اليوم / شرطة عسير: القبض على قائد مركبة اصطدم بعددٍ من المركبات عمداً ومارس التفحيط



أبها 18 شعبان 1441هـ الموافق 11 إبريل 2020م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن محمد الدباش، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلالها قائد مركبة يصطدم بعددٍ من المركبات عمداً ويمارس "التفحيط"؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

// انتهى //

20:27ت م

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