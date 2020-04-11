السعودية اليوم / القوات المسلحة المصرية تستكمل عمليات التطهير الوقائي ضد كورونا بالقاهرة والإسكندرية



القاهرة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة المصرية أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية بالقاهرة والإسكندرية، وذلك أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر التجوال بمصر.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان اليوم، أن أعمال التطهير التي تأتي في إطار خطتها لمعاونة أجهزة الدولة المصرية المختلفة للحد من انتشار فيروس (

// انتهى //

19:37ت م

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القاهرة 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسواصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة المصرية أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية بالقاهرة والإسكندرية، وذلك أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر التجوال بمصر.وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان اليوم، أن أعمال التطهير التي تأتي في إطار خطتها لمعاونة أجهزة الدولة المصرية المختلفة للحد من انتشار فيروس ( كورونا ) المستجد، شملت ميدان العباسية وعدد من الشوراع المحيطة به بالعاصمة القاهرة، وكذلك الشوارع والميادين والطرق الرئيسة والمنشآت العامة بمحافظة الإسكندرية .// انتهى //19:37ت م0120

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