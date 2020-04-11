السعودية اليوم / السودان تعلن عن ارتفاع إصابات كورونا إلى 19 حالة



الخرطوم 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل حالتين جديدتين بفيروس

وأفادت الوزارة أن التقارير تشير إلى أن اجمالي الحالات المشتبهة قد بلغ 268 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل .

// انتهى //

19:20ت م

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الخرطوم 18 شعبان 1441 هـ الموافق 11 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا , ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في السودان إلى 19 حالة .وأفادت الوزارة أن التقارير تشير إلى أن اجمالي الحالات المشتبهة قد بلغ 268 حالة اشتباه بجميع مراكز العزل .// انتهى //19:20ت م0115

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