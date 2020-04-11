شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الاسلاميه: تعليق صلاة التراويح في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

اكد وزير الشؤون الاسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ انه لن تقام صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك في المساجد الا بعد زوال هذه الغمة ( فايروس كورونا )، مشيرا إلى أنه تعليق صلاة الفرض أهم من تعليق صلاة التراويح، وقد تم تعليقها في جميع بيوت الله بالمملكه باستثناء الحرمين الشريفين . وقال في مداخله هاتفيه على قناة ام بي سي انه صلاة التراويح اذا اقيمت في المساجد أو في المنازل نسأل الله العلي القدير أن يتقبل، ويزيح الغمه ويرفع عن البشرية جمعا هذا الوباء الذي حل علينا .

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