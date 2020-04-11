شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على تشكيل عصابي لسرقة معدات وقواطع كهربائية ونحاسية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح التويجري، أن هذا التشكيل أقر بارتكاب (124) جريمة سرقة في (26) حياً وموقعاً في مدينة الرياض، بما قيمته مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.
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