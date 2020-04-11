، تأجيل مباريات نصف نهائي أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، السبت، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي المقررة في مايو المقبل حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان الاتحاد الأفريقي: "في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة لكوفيد-19، قررت لجنة الطوارئ إرجاء المباريات التالية حتى إشعار آخر: نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي" ذهاباً بين 1 و3 مايو وإياباً بين 8 و10 مايو، و"تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة".
وكان من المقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.
أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر أن يقام في الثالث من مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.
تأجيل مباريات نصف نهائي أبطال أفريقيا وكأس الاتحادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-11
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، السبت، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي المقررة في مايو المقبل حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان الاتحاد الأفريقي: "في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة لكوفيد-19، قررت لجنة الطوارئ إرجاء المباريات التالية حتى إشعار آخر: نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي" ذهاباً بين 1 و3 مايو وإياباً بين 8 و10 مايو، و"تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة".
وكان من المقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.
أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر أن يقام في الثالث من مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
07:57 PM
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، السبت، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي المقررة في مايو المقبل حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان الاتحاد الأفريقي: "في ضوء المخاوف المتزايدة والطبيعة المتطورة لكوفيد-19، قررت لجنة الطوارئ إرجاء المباريات التالية حتى إشعار آخر: نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الافريقي" ذهاباً بين 1 و3 مايو وإياباً بين 8 و10 مايو، و"تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة".
وكان من المقرر أن يقام الدور نصف النهائي لدوري الأبطال في الأول من مايو والثامن منه، وذلك بين الرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري من جهة، والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري من جهة أخرى.
أما الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، فمن المقرر أن يقام في الثالث من مايو والعاشر منه، ويجمع بين نهضة بركان وحسنية أكادير المغربيين من جهة، وبيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني من جهة أخرى.
، تأجيل مباريات نصف نهائي أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
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