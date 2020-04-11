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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، حملة توعوية للمحافظة على الصحة خلال بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم بعنوان #خليك_بالبيت_ خليك_صحي، امتثالاً للتعليمات الصادرة بمنع التجول للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.
وتقدّم الحملة نصائح غذائية تسهم في توازن المتناول من السعرات الحرارية وتقليلها، إضافة إلى إرشادات لتقليل السكر والملح في الغذاء والبدائل المتاحة.
كما تتناول الهيئة من خلال منصاتها طرق ضمان سلامة العصائر المحضّرة منزليًا، والاحتياطات اللازمة لسلامة الفواكه والخضروات الطازجة، وطرق الشواء الآمن، والحفاظ على نظافة وسلامة الأواني والمايكروويف.
وتشرح "الغذاء والدواء" المحتويات التي من المهم توفرها في الصيدلية المنزلية، وإرشادات لتجنب انتشار آفات الصحة العامة، مثل الحشرات والقوارض في المنزل.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 07:47 PM
نصائح غذائية تسهم في توازن السعرات الحرارية"الغذاء والدواء" تطلق الحملة التوعوية "خليك بالبيت خليك صحي"
أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، حملة توعوية للمحافظة على الصحة خلال بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم بعنوان #خليك_بالبيت_ خليك_صحي، امتثالاً للتعليمات الصادرة بمنع التجول للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.
وتقدّم الحملة نصائح غذائية تسهم في توازن المتناول من السعرات الحرارية وتقليلها، إضافة إلى إرشادات لتقليل السكر والملح في الغذاء والبدائل المتاحة.
كما تتناول الهيئة من خلال منصاتها طرق ضمان سلامة العصائر المحضّرة منزليًا، والاحتياطات اللازمة لسلامة الفواكه والخضروات الطازجة، وطرق الشواء الآمن، والحفاظ على نظافة وسلامة الأواني والمايكروويف.
وتشرح "الغذاء والدواء" المحتويات التي من المهم توفرها في الصيدلية المنزلية، وإرشادات لتجنب انتشار آفات الصحة العامة، مثل الحشرات والقوارض في المنزل.
، "الغذاء والدواء" تطلق الحملة التوعوية "خليك بالبيت خليك صحي" ،
المصدر : الخليج 365
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