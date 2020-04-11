، "الغذاء والدواء" تطلق الحملة التوعوية "خليك بالبيت خليك صحي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نصائح غذائية تسهم في توازن السعرات الحرارية

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، حملة توعوية للمحافظة على الصحة خلال بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم بعنوان #خليك_بالبيت_ خليك_صحي، امتثالاً للتعليمات الصادرة بمنع التجول للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

وتقدّم الحملة نصائح غذائية تسهم في توازن المتناول من السعرات الحرارية وتقليلها، إضافة إلى إرشادات لتقليل السكر والملح في الغذاء والبدائل المتاحة.

كما تتناول الهيئة من خلال منصاتها طرق ضمان سلامة العصائر المحضّرة منزليًا، والاحتياطات اللازمة لسلامة الفواكه والخضروات الطازجة، وطرق الشواء الآمن، والحفاظ على نظافة وسلامة الأواني والمايكروويف.

وتشرح "الغذاء والدواء" المحتويات التي من المهم توفرها في الصيدلية المنزلية، وإرشادات لتجنب انتشار آفات الصحة العامة، مثل الحشرات والقوارض في المنزل.