، "سحب جلطة دماغية" ينقذ مريضًا من الشلل النصفي بالدمام ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى الجراحة فريق طبي من مستشفى المواساة

أجرى فريق طبي بالدمام عملية سحب جلطة دماغية لمريض يبلغ من العمر 59 عامًا، كان قد وصل إلى مستشفى المواساة بالدمام وهو يعاني أعراض سكتة دماغية حادة أدت إلى شلل نصفه الأيمن.

وفور وصول المريض إلى المستشفى تم عمل أشعة مقطعية لشرايين الدماغ، والتي أظهرت وجود انسداد في الشريان الرئيسي الأيسر للمخ، فتم استدعاء فريق الأشعة التداخلية وفريق التخدير والعناية المركزة، إضافة إلى فريق القسطرة، وتمكن الفريق، بحول الله وكرمه، من سحب الجلطة من شريان المخ، وتمكن المريض من العودة للحركة والكلام بشكل كامل.

الدمام مستشفى المواساة بالدمام