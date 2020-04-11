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أجرى فريق طبي بالدمام عملية سحب جلطة دماغية لمريض يبلغ من العمر 59 عامًا، كان قد وصل إلى مستشفى المواساة بالدمام وهو يعاني أعراض سكتة دماغية حادة أدت إلى شلل نصفه الأيمن.
وفور وصول المريض إلى المستشفى تم عمل أشعة مقطعية لشرايين الدماغ، والتي أظهرت وجود انسداد في الشريان الرئيسي الأيسر للمخ، فتم استدعاء فريق الأشعة التداخلية وفريق التخدير والعناية المركزة، إضافة إلى فريق القسطرة، وتمكن الفريق، بحول الله وكرمه، من سحب الجلطة من شريان المخ، وتمكن المريض من العودة للحركة والكلام بشكل كامل.
الدمام مستشفى المواساة بالدمام
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 07:45 PM
أجرى الجراحة فريق طبي من مستشفى المواساة"سحب جلطة دماغية" ينقذ مريضًا من الشلل النصفي بالدمام
أجرى فريق طبي بالدمام عملية سحب جلطة دماغية لمريض يبلغ من العمر 59 عامًا، كان قد وصل إلى مستشفى المواساة بالدمام وهو يعاني أعراض سكتة دماغية حادة أدت إلى شلل نصفه الأيمن.
وفور وصول المريض إلى المستشفى تم عمل أشعة مقطعية لشرايين الدماغ، والتي أظهرت وجود انسداد في الشريان الرئيسي الأيسر للمخ، فتم استدعاء فريق الأشعة التداخلية وفريق التخدير والعناية المركزة، إضافة إلى فريق القسطرة، وتمكن الفريق، بحول الله وكرمه، من سحب الجلطة من شريان المخ، وتمكن المريض من العودة للحركة والكلام بشكل كامل.
، "سحب جلطة دماغية" ينقذ مريضًا من الشلل النصفي بالدمام ،
المصدر : الخليج 365
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