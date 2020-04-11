، رئيس وزراء بريطانيا يحقق تقدماً في التعافي من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "هانكوك" يشدد على بقاء المواطنين في البيوت

ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (السبت)، أن "جونسون" يحقق تقدمًا جيدًا جدا في تعافيه من مرض "كوفيد-19".

ونقلت "رويترز" عن وزير الصحة مات هانكوك، أن بريطانيا لم تبلغ ذروة تفشي فيروس كورونا بعد.

وشدد "هانكوك" على أنه يتوجب على الناس أن يظلوا في المنزل ما لم يكن هناك سبب وجيه جدا للخروج.

ولفت إلى أنه على الرغم من بدء استقرار معدل الحالات، التي تُنقل إلى المستشفيات فإن هذا لا يمثل دليلاً كافيًا للثقة في أن البلد تجاوز الأسوأ.

وأعلنت الحكومة أنها لن تتخذ قرارًا بشأن إجراءات العزل العام قبل عدة أيام، فيما رجح علماء أن ذروة التفشي ربما لن تكون في وقت قريب.